Brasile: ministro Esteri incontra a pranzo ambasciatori e imprenditori di Paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato oggi nel corso di un pranzo di lavoro ambasciatori e imprenditori dei Paesi europei. Lo riferisce il ministero in una nota diffusa su Twitter in cui evidenzia che all'evento, presso il palazzo Itamaraty, ha contato con la presenza di circa 60 partecipanti. Durante l'evento, il ministro Vieira ha discusso con ambasciatori e funzionari temi relativi all'accordo commerciale tra Mercosur e Unione europea (Ue), di cambiamento climatico e del conflitto in Ucraina.(Brb)