Brasile: governo invita 240 imprenditori nella delegazione in visita in Cina dal 27 marzo (4)

- Lula sarà in Cina tra il 27 e il 30 marzo per la sua prima visita di stato nel Paese asiatico dopo la sua elezione. Il capo dello Stato incontrerà il presidente cinese Xi Jinping a Pechino il giorno 28 marzo. Nell'incontro con Xi, Lula dovrebbe affrontare, tra gli altri argomenti, il tema della guerra tra Russia e Ucraina. In merito, il presidente brasiliano cercherà di sensibilizzare le autorità cinesi sulla necessità di creare, con il protagonismo di Pechino, un "nuovo G20" che, come dichiarato pubblicamente del presidente dovrebbe funzionare come un "club di paesi" impegnato per cercare una soluzione negoziata del conflitto. Il giorno successivo Lula visiterà la città di Shanghai, centro economico e finanziario della Paese. Qui Lula parteciperà alla cerimonia di insediamento dell'ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff alla guida della New Development Bank (Ndb), banca del blocco di paesi in via di sviluppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). Dopo l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il nuovo governo ha informato i partner della volontà di indicare Dilma Rousseff per l'incarico che prevede un mandato di cinque anni a rotazione. Attualmente il presidente di turno è il brasiliano Marcos Troyjo. (Brb)