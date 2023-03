Francia: riforma pensioni, 113 fermati a Parigi dopo proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 113 le persone fermate questa sera a Parigi nell'ambito delle proteste contro la riforma delle tensioni. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che nella capitale francese sono impegnati duemila agenti delle forze dell'ordine. In serata migliaia di persone si sono radunate non lontano dall'Assemblea nazionale dopo che le mozioni di sfiducia sono state respinte, con la polizia che ha effettuato cariche per disperdere i manifestanti. Verso la stazione ferroviaria di Saint-Lazare e il teatro dell'Opéra alcune persone hanno dato fuoco alla spazzatura accumulata ai lati delle strade. A Marsiglia un centinaio di persone hanno cercato di fare irruzione nella prefettura, mentre a Lione è esploso un incendio a Place Bellecour. Tensioni anche a Lille, Montpellier e Bordeaux.(Frp)