Serbia: Obradovic (Dveri) chiede licenziamento ministro Economia per affermazioni su sanzioni a Russia

- Il governo serbo deve licenziare il ministro dell'Economia Rade Basta e dimostrare che l'introduzione di sanzioni contro la Russia non è la sua posizione. Lo ha dichiarato Bosco Obradovic, leader del partito politico dei Dveri, ripreso dall'agenzia di stampa "Beta". Obradovic ha valutato che l'invito del ministro dell'Economia ad altri colleghi del governo serbo di dichiarare l'introduzione di sanzioni contro la Russia come nuova priorità nel lavoro dell'esecutivo "non può essere accidentale" e fatto "senza motivo". "L'unico modo per il governo della Serbia di dimostrare che questa non è la sua nuova politica estera è licenziare il ministro Basta. Tuttavia, prima dobbiamo determinare se questa è la posizione personale del ministro, di cui dubitiamo, o se si tratta di preparare l'opinione pubblica per l'introduzione di sanzioni contro la Russia le quali seguiranno al pacchetto che prevede il riconoscimento del Kosovo", ha detto Obradovic. Intanto il movimento politico dei Dveri ha annunciato che i suoi rappresentanti a Mosca hanno già comunicato alla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che il movimento "è fortemente contrario al fatto che le autorità serbe impongano sanzioni alla Russia". (segue) (Seb)