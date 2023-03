Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, conclusi i preparativi per incontro di Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha riferito che dopo le discussioni avute con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e in precedenza con il premier kosovaro, Albin Kurti, si sono conclusi i preparativi per l'incontro tra i due leader previsto a Ocrida, in Macedonia del Nord, il 18 marzo. Come scritto su Twitter, Lajcak durante gli ultimi incontri a Belgrado ha ascoltato anche i commenti e i suggerimenti di Vucic, dopo quelli di Kurti, all'allegato sull'attuazione e sui progressi verso l'accordo europeo per la normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. "Abbiamo ascoltato le indicazioni di entrambe le parti, ora finiremo i preparativi per l'incontro di Ocrida di sabato", ha scritto Lajcak. Il rappresentante europeo in un'intervista alla radiotelevisione serba "Rts" aveva detto in precedenza che la questione non è se si formerà l'Associazione dei comuni serbi (Zso) in Kosovo, ma "in che modo" e che i 15 modelli per la costituzione della stessa proposti al premier Kurti "non sono alternative, ma un'ispirazione per risolvere la questione". "L'Associazione deve essere realizzata secondo il modello concordato dall'Accordo di Bruxelles nel 2013 e nel 2015, ma serve un'ispirazione perché molti in Kosovo hanno paura di quella comunità", ha sottolineato Lajcak. (Seb)