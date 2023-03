Serbia: presidente Vucic incontra commissaria Ue Johansson, focus su immigrazione clandestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia continua a lavorare attivamente per armonizzare la sua politica dei visti con l'Unione europea e prevede di introdurre un regime di visti per quei Paesi da cui si registra il maggior numero di irregolarità. Lo ha detto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel colloquio con la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson, in visita oggi nel Paese balcanico.Secondo quanto riferito da una nota della presidenza serba, i due interlocutori hanno discusso di immigrazione clandestina, di cooperazione con le istituzioni dell'Ue in termini di armonizzazione del regime dei visti e della lotta alla criminalità organizzata. Johansson ha affermato che Belgrado ha dimostrato di essere un partner "vicino, affidabile e responsabile" dell'Ue nella soluzione del problema della migrazione e che è di grande importanza continuare a fornire un forte sostegno alla sua integrazione europea. Vucic ha ringraziato l'Europa per il suo sostegno e l'assistenza nella gestione della migrazione, nonché per gli sforzi riconosciuti nella regolazione della crisi dei migranti. Parlando delle questioni attuali nell'ambito del dialogo con Pristina, il presidente serbo ha sottolineato in particolare di aspettarsi che l'Unione tratti la sicurezza dei serbi in Kosovo come una priorità. (Seb)