Serbia-Kosovo: Vucic, non sono troppo ottimista per incontro di domani con Kurti a Ocrida

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di non essere "troppo ottimista" in vista dell'incontro di domani con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a Ocrida, in Macedonia del Nord, ma anche che la Serbia è "sempre pronta a discutere soluzioni di compromesso". Vucic ha detto che si recherà al nuovo round di dialogo mediato dall'Unione europea "senza nessun nuovo messaggio" e che tutto quello che aveva da dire l'ha già detto agli inviati europei e statunitensi, Miroslav Lajcak e Gabriel Escobar, durante la loro recente visita a Belgrado. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Non ho messaggi speciali, ho già detto tutto a Escobar e Lajcak uno o due giorni fa a Belgrado e domani dirò lo stesso a Josep Borrell e Albin Kurti", ha annunciato Vucic. "Non so cosa si aspetti la gente", ha sottolineato il presidente, appena sentito che ci saranno quasi 200 giornalisti accreditati per l'incontro. La prossima tappa nel processo di dialogo per la normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado è prevista domani a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Seb)