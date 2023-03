Serbia-Kosovo: Ue, i punti dell’allegato all'accordo verso la normalizzazione delle relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio europeo per l'azione esterna ha pubblicato la versione integrale dell’allegato di attuazione dell'accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra il Kosovo e la Serbia concordato dalle parti durante i negoziati che si sono svolti ieri a Ocrida, in Macedonia del Nord. Il primo punto prevede che Kosovo e Serbia si impegnino “pienamente a onorare tutti gli articoli dell'accordo e del presente allegato e ad attuare tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo e dal presente allegato in modo tempestivo e in buona fede”. Nel secondo punto, invece, si specifica che “le parti prendono atto che l'accordo e l'allegato di attuazione diventeranno parte integrante dei rispettivi processi di adesione all'Ue del Kosovo e della Serbia”. Il terzo punto stabilisce che le parti “convengono di approvare con urgenza la dichiarazione sulle persone scomparse, negoziata nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue. “Il Kosovo avvia immediatamente negoziati nell'ambito del dialogo mediato dall'Ue per stabilire disposizioni e garanzie specifiche per garantire un livello adeguato di autogestione per la comunità serba in Kosovo, in conformità con i precedenti accordi di dialogo pertinenti come stabilito dal facilitatore dell'Ue”, si legge al quarto punto, mentre il quinto indica che “le parti convengono di istituire un comitato di controllo congiunto, presieduto dall'Ue, entro 30 giorni. L'attuazione di tutte le disposizioni sarà assicurata e controllata dal comitato congiunto di controllo”. (segue) (Beb)