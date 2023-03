© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spetta all'Unione europea trovare un meccanismo per rendere legalmente e internazionalmente vincolante l'accordo raggiunto a Ocrida fra Kosovo e Serbia. Lo ha scritto su Twitter il premier kosovaro, Albin Kurti, che ha ringraziato "l'Alto rappresentante dell'Ue Josep Borell, l'inviato dell'Ue Miroslav Lajcak e l'inviato Usa per i Balcani occidentali Gabriel Escobar per il loro impegno". (Alt)