Ucraina: Casa Bianca, cessate il fuoco deve prevedere ritiro truppe russe e restituzione territori

- Qualsiasi proposta per il cessate il fuoco in Ucraina che non comporti il ritiro delle truppe russe, finirebbe con il legittimare l’occupazione di territori sovrani ucraini da parte di Mosca, e sarebbe quindi inaccettabile. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Questo consentirebbe alla Federazione Russa di riorganizzare le proprie forze, ed eventualmente lanciare un nuovo attacco in futuro: una soluzione che non farebbe altro che congelare il conflitto”, ha detto, aggiungendo che qualsiasi proposta simile rappresenterebbe una violazione dello statuto delle Nazioni Unite. Le dichiarazioni di Kirby arrivano il giorno della visita a Mosca del presidente cinese, Xi Jinping, e fanno riferimento alla proposta per la pace in Ucraina avanzata in precedenza da Pechino. (Was)