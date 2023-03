Medio Oriente: Casa Bianca, bene accordo Israele-Anp per ridurre violenze nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente l’accordo raggiunto ieri tra Israele e l’Autorità nazionale palestinese (Anp), che hanno concordato di istituire un meccanismo per contrastare le violenze nella regione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “La conversazione è stata sincera e costruttiva, e voglio ricordare che riunioni del genere non avevano luogo da quasi dieci anni: si tratta di una base importante per ridurre la violenza e le tensioni nella regione”, ha detto. (Was)