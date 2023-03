Usa: Casa Bianca su cittadino liberato in Niger, è al sicuro e sarà presto con la famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jeffrey Woodke, operatore umanitario statunitense rapito in Niger nel 2016 e liberato oggi, è al sicuro, e si trova insieme ai funzionari del governo federale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Tornerà presto dalla famiglia, una volta che avrà completato gli accertamenti medici necessari”, ha detto. (Was)