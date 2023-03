Migranti: von der Leyen, tragedia in Calabria "vivido ricordo urgenza" di agire sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Cutro, in Calabria, è “un vivido ricordo dell’urgenza” di agire sul tema dei migranti. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata ai capi di Stato Ue sui progressi in merito, in vista del Consiglio europeo. “Mentre le sfide dell’immigrazione sono in costante evoluzione, le soluzioni condividono un filo comune. Una soluzione giusta e sostenibile può essere trovata solo con un approccio europeo e bilanciato”, ha scritto von der Leyen. (Beb)