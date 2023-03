Iraq: Casa Bianca su anniversario della guerra, noi guardiamo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti guardano avanti. Con queste parole il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha commentato durante un briefing il 20mo anniversario dall’inizio della guerra in Iraq. “Noi guardiamo avanti, e continueremo a collaborare con le autorità di Baghdad e con le forze nazionali di sicurezza, con cui stiamo cooperando nella lotta al terrorismo”, ha detto, ribadendo che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nutre “il più profondo rispetto e considerazione nei confronti dei militari che hanno servito e sono morti in Iraq”. (Was)