Migranti: von der Leyen, nell'arco di un mese istituzioni Ue hanno compiuto progressi su tema

- Nell’arco di un mese dalla tragedia di Cutro, le istituzioni europee hanno già compiuto progressi sul tema dell’immigrazione. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata ai capi di Stato Ue sui progressi in merito, in vista del Consiglio europeo. “L'equilibrio è al centro del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ed è per questo che dobbiamo mantenere lo slancio per avanzare in linea con la tabella di marcia comune del Parlamento europeo e del Consiglio verso un accordo prima della fine di questa legislatura”, si legge nella missiva. “Nel frattempo, le misure operative esposte nella mia lettera e discusse nella nostra riunione di febbraio mostrano quanto possiamo già fare ora. Ho delineato quattro settori per un'azione immediata: sul rafforzamento delle frontiere esterne; sulle procedure di frontiera e sui rimpatri accelerati; sull'affrontare i movimenti secondari e garantire un'effettiva solidarietà; e sulla collaborazione con i partner per migliorare la gestione della migrazione e il ritorno. Nell'arco di un solo mese sono già stati compiuti progressi in tutti questi settori”, ha evidenziato. (Beb)