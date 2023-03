Cultura: Sangiuliano, Nova Gorica-Gorizia capitale europea è segno di unione dopo tragedie Guerra Fredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha visitato oggi Nova Gorica e il Friuli Venezia Giulia, dove ha svolto una serie di incontri istituzionali in diverse località della regione nell’ambito di una missione voluta per sottolineare la ricchezza e le opportunità offerte dal patrimonio culturale di questo territorio. La giornata – riferisce il ministero della Cultura – si è aperta a Nova Gorica, dove il ministro ha incontrato il suo omologo sloveno, Asta Vrecko, prima in un bilaterale ristretto successivamente allargato alle rispettive delegazioni, composte per parte italiana dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna e l’Assessore regionale alla cultura del Friuli Venezia Giulia Tiziana Givelli e per parte slovena dal Segretario di Stato alla Cultura Kaja Sirok e il sindaco di Nova Gorica Samo Turel. A questa seconda parte dell’incontro ha partecipato anche il rappresentante di European Capital of Culture Girazd Bozic. “La scelta di Nova Gorica e Gorizia a Capitale europea della cultura rappresenta un’occasione di straordinaria importanza per Italia e Slovenia e per tutta un’area importante dell’Europa”, ha dichiarato il ministro, che ha aggiunto: “Dopo le tragedie della Guerra Fredda, da molti decenni si è rinnovata la concordia: divenire insieme Capitale europea della cultura assume un significato molto denso e particolare, perché vuol dire farne l’epicentro di uno sviluppo sociale ed economico che punti a guardare a questa parte importante dell’Europa. Il governo sta già investendo nella promozione di questo evento in tutte le manifestazioni in cui parteciperemo in veste istituzionale, dal Vinitaly alla Buchmesse di Francoforte: crediamo fortemente nel retroterra spirituale e culturale di questo grande appuntamento, capace di sottolineare l’unità europea. Qui c’è la volontà di unire due popoli in una dimensione mitteleuropea di grande valenza culturale”. Successivamente, il ministro Sangiuliano ha incontrato a Gorizia il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco Rodolfo Ziberna. (segue) (Com)