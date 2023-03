Cultura: Sangiuliano, Nova Gorica-Gorizia capitale europea è segno di unione dopo tragedie Guerra Fredda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Friuli è una regione strepitosa, che ho avuto modo di conoscere nella mia professione di giornalista. È dotata di una varietà nel paesaggio che va dal territorio lagunare, a splendide colline, alle montagne e alle città d’arte, dense di storia. Penso soprattutto ad Aquileia, Grado, Palmanova, Monfalcone, S. Giovanni al Timavo, Pordenone, Udine, oltre che ovviamente Trieste”, ha aggiunto. In quest’ultima città il ministro ha visitato l’area del Porto Vecchio, interessata da un investimento complessivo del ministero di 90 milioni di euro per la realizzazione di un attrattore culturale transfrontaliero di primaria importanza attraverso il recupero di una straordinaria testimonianza di architettura dell’Ottocento europeo. “È in atto un grande progetto di riqualificazione al quale anche il ministero della Cultura dà e darà in futuro il suo concorso. Si tratta di un progetto importante che riguarda esperienze che sono state compiute in altre grandi capitali europee affinché Trieste possa essere una capitale metaforica della mitteleuropa e partire proprio da questo grande progetto di risanamento urbanistico ambientale”, ha sottolineato il ministro Sangiuliano, che poi si è recato poi ad Aquileia insieme all’Onorevole Walter Rizzetto, alla Senatrice Francesca Tubetti e al Sindaco Emanuele Zorino. “Attribuisco molta importanza alla mia presenza qui, in questo luogo scrigno di tesori c’è un importante sito archeologico, oltre al museo Archeologico Nazionale e al museo Paleocristiano. Da tempo per la gestione dell’area archeologica è stata creato lo strumento di una Fondazione cui il ministero partecipa. Sono qui per assumere l’impegno di dare impulso e finanziamenti all’azione della Fondazione per la valorizzazione del sito. Aquileia è stato un patriarcato importante nella evangelizzazione europea e ospita inoltre il Cimitero degli Eroi dove riposano 10 degli undici militi ignoti tra i quali Maria Bergamas, madre di un volontario di guerra caduto sugli altopiani vicentini, scelse quello le cui spoglie mortali riposano all'Altare della Patria a Roma dal 1921. Si tratta di luoghi che stanno a cuore del ministero parte rilevante di un immaginario italiano che occorre rilanciare”, ha affermato. Il ministro ha, infine, concluso la visita al Sacrario di Redipuglia, dove ha deposto una corona commemorativa ai Caduti. (Com)