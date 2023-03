Usa-Cina: Casa Bianca, stiamo lavorando per riorganizzare viaggio di Blinken a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere aperte le linee di comunicazione tra Stati Uniti e Cina è fondamentale, soprattutto in questo momento di grande tensione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Anche per questo motivo, stiamo continuando a lavorare per riorganizzare il viaggio a Pechino del segretario di Stato, Antony Blinken, la cui visita in Cina è stata solo rimandata, e non cancellata”, ha detto. (Was)