Ucraina: Borrell, ci vuole grande sforzo per definire quello cinese un piano di pace

- Ci vuole un grande sforzo per definire quello cinese un piano di pace. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri e Difesa di Bruxelles. "Francamente, ci vuole un grande sforzo intellettuale per considerarlo un piano di pace. Si tratta piuttosto di una raccolta di posizioni cinesi sulla questione, che sono ben note", ha dichiarato Borrell. (Beb)