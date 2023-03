Ucraina: Borrell, nessuna prova Cina fornisca armi a Russia, lo sapremmo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è nessuna prova che la Cina stia fornendo armi alla Russia. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri e Difesa di Bruxelles. "Non ho prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia. E non ho prove che stia pianificando di farlo. Non posso indovinare cosa accadrà dopodomani, ma oggi né io, né nessun altro che potrebbe averle, mi ha comunicato qualche prova", ha detto. "Se la Cina avesse fornito armi all'Ucraina lo sapremmo. Perché le armi vengono usate. Quindi, non ho prove che questa cosa sia accaduta e non ho prove che si stiano preparando a farlo", ha concluso. (Beb)