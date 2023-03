Migranti: von der Leyen, nuovo approccio strategico Ue su protezione frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve lavorare sul rafforzamento delle frontiere esterne con un nuovo approccio strategico. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata ai capi di Stato Ue sui progressi in merito al tema dei migranti, in vista del Consiglio europeo. "Il 14 marzo la Commissione ha definito un nuovo approccio strategico alla gestione europea integrata delle frontiere per i prossimi cinque anni. Questo è il risultato di una stretta collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. Fornisce un quadro chiaro per la cooperazione e il coordinamento per oltre 120 mila agenti della guardia costiera e di frontiera europea delle autorità nazionali degli Stati membri e di Frontex", si legge nella missiva. "Dobbiamo indirizzare i nostri mezzi in modo efficace, per utilizzare al meglio i 600 milioni di euro messi a disposizione a breve per sostenere sostanzialmente gli Stati membri con il controllo delle frontiere e le attrezzature tecnologiche", ha spiegato von der Leyen. Un primo obiettivo sarebbe "il confine chiave tra la Bulgaria e la Turchia, dove la Commissione sta collaborando con le autorità bulgare per finalizzare una valutazione delle esigenze. Frontex ha anche esaminato con occhi nuovi le esigenze generali a tutte le frontiere esterne. Si prevede che la prossima settimana si giunga a conclusioni in seno al consiglio di amministrazione, identificando le operazioni chiave per rafforzare la protezione delle frontiere". (segue) (Beb)