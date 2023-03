Migranti: von der Leyen, nuovo approccio strategico Ue su protezione frontiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo continuato la nostra stretta cooperazione con i partner del Nord Africa e la consegna di navi alla Libia continua a rafforzare le capacità di ricerca e soccorso. Il gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio è stato rilanciato, offrendo una piattaforma che consente agli Stati membri di impegnarsi con l'obiettivo di istituire un quadro di cooperazione rafforzata per la ricerca e il salvataggio. La Commissione ha inoltre preso contatti con diversi Stati membri in merito alle discrepanze individuate nella registrazione degli arrivi irregolari e abbiamo concordato con gli Stati membri di intensificare il lavoro della rete Blueprint per istituire un sistema comune di allerta situazionale e di allerta precoce dell'Ue", scrive von der Leyen. Nei Balcani occidentali, Frontex "ha iniziato a dispiegare le sue guardie di frontiera in Serbia, con già 130 corpi permanenti schierati ai suoi confini con Ungheria e Bulgaria. Recentemente la Serbia ha confermato il suo impegno ad avviare rapidamente i negoziati su un nuovo accordo sullo status che consentirà il dispiegamento di corpi permanenti anche tra i confini dei partner dei Balcani occidentali", ha spiegato la presidente, ricordando anche i negoziati con il Montenegro e l'Albania. "Inoltre, è in corso il nuovo pacchetto di assistenza per la protezione delle frontiere da 40 milioni di euro per i Balcani occidentali con attrezzature modernizzate", ha aggiunto. (Beb)