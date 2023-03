Siria: Cavusoglu, possibile incontro con delegazioni di Russia e Iran nel prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro tra le delegazioni dei ministeri degli Esteri di Turchia, Russia, Iran e Siria è possibile nel prossimo futuro. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. "La soluzione alla crisi in Siria è possibile attraverso mezzi politici. Riconosciamo l'integrità territoriale della Siria. Ci sono stati alcuni incontri in formato trilaterale (Turchia, Russia, Siria) a livello dei capi delle agenzie di intelligence e di ministri della Difesa. Era prevista una riunione a livello di viceministri degli Esteri (Turchia, Russia, Iran e Siria), ma è stata rinviata. Ci aspettiamo che si tenga a breve. Successivamente è prevista una riunione dei ministri degli Esteri. Il scopo di questi incontri è risolvere i problemi", ha detto Cavusoglu in una conferenza stampa a Bruxelles. In precedenza, l'emittente statale turca "Trt" aveva riferito che l'incontro delle delegazioni si sarebbe tenuto a Mosca dal 15 al 16 marzo scorsi.(Res)