Ucraina: fonti Ue, Italia firmerà progetto Eda su fornitura congiunta armi

22 luglio 2021

- L'Italia firmerà il progetto Eda (Agenzia europea per la difesa) per l'acquisto congiunto di munizioni da fornire all'Ucraina, approvato nel corso del Consiglio Affari esteri di oggi a Bruxelles. Lo si apprende da una fonte diplomatica Ue. Per adesso, l'Italia non risulta fra i primi 17 firmatari dell'Ue, ai quale si è aggiunta la Norvegia, perché il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, non era presente a Bruxelles, dove si è tenuta una sessione congiunta fra i ministri della Difesa e i ministri degli Esteri Ue. Il ministro Crosetto, a quanto si apprende dalla fonte, sottoscriverà il progetto con firma disgiunta, ufficializzando la partecipazione dell'Italia. Il progetto Eda servirà agli Stati membri anche come piattaforma per poi fare acquisto congiunto in favore dell'Ucraina. Gli Stati membri che utilizzeranno il progetto potranno in seguito chiedere un rimborso, a valere sulla nuova misura di assistenza del Fondo europeo per la pace in corso di approvazione, e per la quale è previsto un finanziamento di 1 miliardo di euro aggiuntivo. Non è invece previsto rimborso per acquisti congiunti di munizioni per la ricostituzione delle scorte nazionali (interne all'Ue) nel quadro del medesimo progetto Eda. (Beb)