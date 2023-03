Ucraina: Casa Bianca su visita Putin a Mariupol, veda con i suoi occhi la distruzione della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, deve essere necessariamente consapevole di quanto la campagna russa in Ucraina stia andando male: le forze di Kiev hanno ripreso il 70 per cento dei territori precedentemente occupati. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. Commentando la recente visita di Putin a Mariupol, Kirby ha detto che “mi auguro che abbia potuto vedere di persona la distruzione che i suoi militari hanno causato nella città”. (Was)