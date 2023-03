Usa: Casa Bianca, nessuna concessione in cambio della liberazione di Jeffrey Woodke in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno fatto concessioni, né hanno concordato scambi di prigionieri in cambio della liberazione di Jeffrey Woodke, operatore umanitario statunitense rapito in Niger nel 2016 e recentemente rilasciato. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing alla Casa Bianca. “Il rilascio è avvenuto grazie all’instancabile lavoro dei diplomatici e delle agenzie di intelligence statunitensi, in collaborazione con il governo del Niger”, ha detto. (Was)