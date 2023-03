Migranti: von der Leyen, 200 milioni di euro per assistenza e accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha approvato un nuovo sostegno di 200 milioni di euro per l'assistenza in materia di accoglienza di migranti per affrontare problemi fondamentali come l'accoglienza dei minori non accompagnati, l'aumento delle capacità in prossimità delle frontiere esterne e la soddisfazione delle esigenze di specifici Stati membri. Lo scrive in una lettera inviata ai capi di Stato e di governo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì prossimo. Von der Leyen annuncia anche una maggiore efficacia su movimenti secondari e solidarietà. Attenzione rivolta, inoltre, anche ai progressi nell'attuazione della tabella di marcia di Dublino, "compresa la registrazione in Eurodac, sostenendo il lavoro che ridurrà gli incentivi per i movimenti secondari", si legge nella lettera. "La Commissione riferirà sull'attuazione della tabella di marcia di Dublino più avanti nel corso dell'anno, come stabilito al Consiglio Giustizia e Affari interni del 9 marzo", conclude la missiva di von der Leyen. (Beb)