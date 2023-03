Venezuela: accuse di corruzione a persone vicine, si dimette il ministro del Petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio del Venezuela, Tareck El Aissami, ha annunciato le sue dimissioni in seguito all'apertura di un'inchiesta per corruzione nei confronti di persone a lui vicine. "A causa delle indagini che sono state avviate su gravi atti di corruzione, ho preso la decisione di presentare le mie dimissioni da ministro del Petrolio con lo scopo di sostenere pienamente, accompagnare e sostenere questo processo”, ha scritto El Aissami sul suo profilo Twitter. "Allo stesso modo, nella mia qualità di militante rivoluzionario, mi metto a disposizione della dirigenza del Psuv (Partito socialista unito del Venezuela) per sostenere questa crociata che il presidente Nicolas Maduro ha intrapreso contro gli antivalori che siamo obbligati a combattere, anche con le nostre vite", ha aggiunto. L'inchiesta, che secondo alcune fonti coinvolge più di un centinaio di persone, punta a fare luce sulla “perdita” di oltre 3 mila milioni di dollari entrate petrolifere. Il politico, uno dei più stretti alleati di Hugo Chavez prima e Nicolas Maduro dopo, ha aggiunto di essere a disposizione della giustizia per chiarire i fatti. Nel frattempo sulla vicenda è attesa a nelle prossime ore una conferenza stampa del vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello. (Vec)