Expo 2023: Gualtieri, sostegno delegazioni Ue a candidatura Roma molto importante e positivo

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sostegno di tutte le ambasciate e sedi Ue nel mondo per la candidatura di Roma a Expo2030 è molto importante e positivo. Ringrazio Josep Borrell, Antonio_Tajani e tutti coloro impegnati per riportare Expo in Europa. Roma ha le carte in regola per provare a vincere la sfida. Così, sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)