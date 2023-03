Energia: Fratoianni (Avs) su rigassificatore Piombino, tutela ambientale e sicurezza in secondo piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni, Salvini, Cingolani, Berlusconi, Giani: ecco chi da oggi i cittadini piombinesi dovranno ringraziare per l'arrivo nel porto della città della Golar Tundra". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Una scelta che non aiuta l'Italia ad uscire dall'utilizzo delle energie fossili. Una scelta fatta sulla loro testa, mettendo in secondo piano gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza. Una scelta che continueremo a contrastare in Parlamento e non solo - conclude Fratoianni - convinti come siamo che il futuro di questo Paese non passa attraverso il gas, rigassificatori e gasdotti".(Rin)