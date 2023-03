Egitto: parlamento approva proposta governo per scostamento di bilancio di 5,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento egiziano ha approvato un progetto di legge presentato dal governo per aprire uno stanziamento aggiuntivo nel bilancio generale dello stato per l'anno fiscale 2022-2023 per un valore di 165 miliardi di sterline (circa 5,3 miliardi di dollari), per coprire il deficit, compresi i salari e l'acquisto di merci e servizi. Lo riferisce una nota del parlamento egiziano. “Lo stanziamento aggiuntivo comprende 10 miliardi di sterline per gli stipendi, 70 miliardi per l'acquisto di beni, oltre a 85 miliardi di sterline per coprire il servizio del debito", ha annunciato il capo della commissione Bilancio del Parlamento egiziano, Fakhry al Faqi. Il ministero delle Finanze egiziano ha recentemente aumentato il livello previsto del disavanzo di bilancio per l'anno fiscale luglio 2022-giugno 2023 al 6,8 per cento sul prodotto interno lordo (Pil) invece del precedente 6,1 per cento.(Cae)