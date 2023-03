© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia vive un momento di grande difficoltà socio-economica e deve essere finanziato in tempi rapidi. Lo ha detto il ministero degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles per partecipare al Consiglio affari esteri. "Non è solo una questione di stabilità. Ci preoccupano molto i flussi migratori irregolari. Contiamo sul coraggio e la determinazione dell'Europa", ha detto il ministro in un tweet.(Res)