Francia: riforma pensioni, bocciata sfiducia del gruppo indipendente

- La mozione di sfiducia al governo francese presentata del gruppo Libertà, indipendenti, Oltremare e Territori (Liot) è stata respinta all'Assemblea nazionale. I voti raccolti sono stati 278, contro i 287 necessari per far passare la sfiducia e far cadere l'esecutivo. La mozione presentata dal gruppo indipendente, che conta una ventina di parlamentari, era appoggiata dalla sinistra e dal Rassemblement National di Marine Le Pen.(Frp)