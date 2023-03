Usa: indagini contro Trump, repubblicani attaccano il procuratore di Manhattan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti repubblicani di tre commissioni parlamentari alla Camera dei rappresentanti hanno richiesto ufficialmente una testimonianza del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, criticando le sue indagini nei confronti di presunti crimini finanziari commessi dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. In una lettera inviata oggi, i presidenti delle commissioni Giustizia, Monitoraggio e Amministrazione, Jim Jordan, James Comer e Bryan Steil, hanno attaccato Bragg per aver condotto le indagini “abusando della sua posizione e dei poteri conferitigli”, nel tentativo di difendere Trump dalla possibile emissione di accuse penali nei suoi confronti. L’ex presidente Usa ha affermato sabato scorso che potrebbe essere arrestato questa settimana, nel quadro delle indagini sul pagamento effettuato da Trump alla pornodiva Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale, durante la campagna elettorale per le presidenziali del 2016. In una intervista con l’emittente “Cnn”, Jordan ha affermato di aver chiesto a Bragg di testimoniare sulle indagini portate avanti contro l’ex presidente, sottolineando che Trump non avrebbe commesso alcun crimine. “Abbiamo anche chiesto di ottenere la documentazione relativa alla sua interlocuzione con il dipartimento della Giustizia”, ha aggiunto. Nella lettera, i tre repubblicani hanno affermato di voler indagare su come l’ufficio di Bragg abbia utilizzato i fondi federali nel quadro delle indagini del gran giurì sui crimini finanziari commessi da Trump, che a loro dire sarebbero motivate politicamente. (Was)