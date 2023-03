Liguria: Fincantieri, firmato protocollo d’intesa per ampliamento cantiere di Riva Trigoso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio le istituzioni, regione Liguria e comune di Sestri Levante – prosegue Folgiero - per questa stretta cooperazione che ci ha aiutato ad armonizzare le istanze del territorio con le necessità e le opportunità aziendali, favorendo così il rilancio della cantieristica ligure e il miglioramento della qualità di vita della comunità che ospita lo stabilimento". Dichiara il Comune di Sestri Levante: “Il percorso di consolidamento di una importante azienda del territorio è sempre una buona notizia, che speriamo produca un aumento occupazionale per le persone qui vivono. Con la firma di questo importante protocollo il Comune vede il riconoscimento del grande lavoro impostato negli scorsi anni e che porterà al raggiungimento di un obiettivo storico, la realizzazione della nuova strada per liberare il centro storico di Riva Trigoso e il quartiere della Lavagnina dal traffico pesante dei mezzi industriali. Il comune di Sestri Levante negli ultimi anni ha lavorato assiduamente per costruire le condizioni con gli interlocutori coinvolti – Rfi e Arinox – per realizzare il progetto e ha sostenuto lo sviluppo della progettazione di fattibilità del percorso della nuova strada, strumento indispensabile per la successiva progettazione definitiva ed esecutiva, che, come indicato all’interno del Protocollo, viene finanziata dalla Regione. Attraverso questo protocollo abbiamo inoltre chiesto l’attivazione di un tavolo tecnico per monitorare i fenomeni di erosione che colpiscono la nostra costa, per rafforzare la sua tutela e per studiare prima e monitorare poi attentamente l'impatto degli interventi, in modo che venga assicurata la tutela del fronte mare”. (segue) (Com)