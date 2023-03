Liguria: Fincantieri, firmato protocollo d’intesa per ampliamento cantiere di Riva Trigoso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, attraverso il protocollo regione Liguria si impegna a finanziare secondo le procedure del Fondo rotativo di progettazione, l’elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo della nuova viabilità, secondo modalità e tempi che saranno oggetto di accordi specifici con il Comune; a ricercare al proprio interno oltre che a livello governativo ed europeo le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della nuova viabilità alternativa; a rendersi parte attiva insieme al Comune per definire entro sei mesi dalla firma un Accordo per la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità in oggetto con Rfi e Arinox; a collaborare con il comune di Sestri Levante per quanto riguarda la promozione di ulteriori interventi di sviluppo dell’insediamento produttivo di rilevanza nazionale, coniugato ad opere infrastrutturali a beneficio della collettività e la definizione degli aspetti realizzativi ed il reperimento di forme di finanziamento anche regionali. Fincantieri si impegna a definire le opere previste nella fase 1 e 2 del progetto; a effettuare un “Piano di monitoraggio” della dinamica costiera, ovvero della spiaggia tra la foce del torrente Petronio e la spiaggia Renà, nelle fasi precedenti, contestuali e successive alla realizzazione dell’intervento; a mantenere adeguati carichi di lavoro presso il cantiere, in un’ottica di potenziale incremento dell’occupazione e di ricadute positive sull’economia locale; a fornire il supporto necessario nella fase di progettazione della viabilità alternativa da parte del Comune. L’amministrazione comunale di Sestri Levante si impegna a verificare il rispetto degli indirizzi votati all’unanimità dal Consiglio comunale; a fornire a Regione e Fincantieri lo studio di fattibilità già realizzato per la viabilità alternativa; a promuovere ulteriori interventi di sviluppo del cantiere coniugato a opere infrastrutturali a beneficio della collettività, a definire gli aspetti realizzativi e a reperire forme di finanziamento. (Com)