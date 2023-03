Ucraina-Austria: Zelensky a colloquio con Nehammer, focus su sostegno umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio con il cancelliere austriaco Karl Nehammer. "Ho ringraziato per l'adesione dell'Austria al Core Group per l'istituzione del Tribunale speciale per l'aggressione russa e per il sostegno umanitario all'Ucraina. Abbiamo discusso le aree chiave per migliorare l'assistenza, in particolare nel trattamento medico degli ucraini", ha scritto Zelensky su Twitter.(Kiu)