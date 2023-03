Algeria: Tebboune presiede prima riunione consiglio ministri dopo rimpasto governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha presieduto oggi una riunione del Consiglio dei ministri, la prima dal profondo rimpasto di governo dello scorso 16 marzo. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza algerina, questo incontro è stato dedicato a due presentazioni, la prima riguarda l'offerta di mercato dei prodotti di consumo durante il mese del Ramadan (21 marzo-20 aprile), e la seconda riguarda il tasso di avanzamento dei progetti di dissalazione dell'acqua nel mare e l'approvvigionamento di acqua potabile. Durante la riunione il Gabinetto di governo, il presidente algerino ha dato istruzioni al primo ministro Aymen Benabderrahmane per ridurre il numero degli incontri dell’esecutivo, invitando i ministri ad orientare gli sforzi del proprio lavoro sul campo. Tebboune ha anche chiesto la riduzione del prezzo del trasporto aereo e marittimo, eccezionalmente durante il Ramadan, del 50 per cento a beneficio della comunità algerina all'estero, "per consentire loro, se lo desiderano, di trascorrere questo mese sacro con le loro famiglie, vista la situazione economica difficoltà nel loro paese di residenza”. Il Capo dello Stato ha inoltre chiesto la ricostruzione della flotta di trasporto marittimo algerino con una rivalutazione tecnica delle navi per l'attuale flotta, al fine di predisporre un piano per il suo rinnovamento e sviluppo.(Ala)