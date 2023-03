Milano: Nomisma, mercato residenziale in aumento del 6,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il volume di compravendite sul mercato residenziale milanese ha registrato un incremento annuo del 6,2 per cento, contro il 3,1 per cento di Roma e il 4,7 per cento dell'Italia nel complesso. È quanto emerge dal Market Report Milano/Roma relativo al secondo semestre 2022,pubblicato da Engel & Völkers, attivo nel settore dell'immobiliare del pregio e realizzato in collaborazione e con il supporto scientifico di Nomisma. Secondo l'analisi effettuata, nonostante le previsioni delineate a metà del 2022, il secondo semestre dell'anno ha superato le incerte aspettative. Le forti criticità economiche, derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime e dalla conseguente inflazione, hanno impattato solo in parte sul segmento di pregio del capoluogo lombardo, per la parte di compravendite dipendenti dall'erogazione di mutui, a causa dell'incremento dei tassi di interesse. In generale, Milano si conferma un mercato a sé, influenzato dalla vocazione internazionale della città. Come già accaduto con il successo dell'Expo 2015, l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 catalizza costantemente e in maniera crescente investimenti immobiliari di rilievo. "Gli effetti delle dinamiche economiche e inflattive in corso hanno avuto uno scarso impatto sul mercato di pregio delle due principali città italiane, che nel secondo semestre 2022 hanno continuato a registrare una congiuntura favorevole, con la domanda di locazione in forte crescita e quello della compravendita in leggero raffreddamento solo in alcune zone" osserva Luca Dondi, Amministratore delegato di Nomisma. (segue) (Com)