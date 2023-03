Milano: Nomisma, mercato residenziale in aumento del 6,2 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In continuità con il semestre precedente, il mercato del centro storico rimane caratterizzato da quotazioni medie stazionarie degli immobili. Per le proprietà ristrutturate al nuovo, il range si conferma particolarmente ampio a livello di singolo quartiere, con la zona del Duomo, tra gli altri, che conferma valori medi compresi nel range 8.500-18.500 euro/mq. Le quotazioni top toccano i 20-21 mila euro/mq nel Quadrilatero, a Brera e in zona Castello-Foro Buonaparte, e i 17-18 mila euro/mq in San Babila e Cordusio. Anche i prezzi medi degli immobili di pregio nella zona ovest confermano i livelli del semestre precedente. Le quotazioni per gli immobili ristrutturati al nuovo vanno dai 4.200-4.500 euro/mq di Gambara – Bande Nere e San Siro ai circa 10 mila euro/mq di Sempione, Arco della Pace, Chinatown e Vercelli, Washington. Restano fuori range le quotazioni di City Life, tra 8.800-15 mila euro/mq. Per quanto riguarda invece la zona Est, i prezzi presentano un trend al rialzo su base semestrale in tutte le zone, più accentuato nei quartieri di Città Studi e Porta Venezia, per le residenze nuove o ristrutturate al nuovo. Per questi immobili i valori di compravendita sono compresi nel range 4.450-9.350 euro/mq. Le quotazioni medie crescono allo stesso modo per le abitazioni da ristrutturare. Nella zona Nord, invece, i prezzi medi delle zone Centrale-Loreto e Isola-Gioia-Maggiolina variano tra 4.900 e 7.150 euro al mq per le proprietà nuove e ristrutturate al nuovo, e i prezzi medi top di Porta Nuova-25 Aprile raggiungono quota 19.500 al euro/mq. (segue) (Com)