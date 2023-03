Milano: Nomisma, mercato residenziale in aumento del 6,2 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'area di Garibaldi-Moscova-Arena conferma il trend al rialzo con un prezzo medio massimo di 12.800 euro/mq. Infine, in merito alla zona Sud, le quotazioni medie crescono, su base semestrale, in tutte le aree, in un range che varia, per le abitazioni nuove o ristrutturate al nuovo, tra 6.500 euro/mq di Medaglie d'Oro-Lodi e 11 mila euro/mq di Porta Romana-Crocetta-Quadronno."Nonostante il perdurare dell'incertezza economica, il mercato residenziale di pregio a Milano rimane caratterizzato da una forte domanda. Questo ci consente di rimanere moderatamente positivi sulle compravendite del primo semestre 2023, pur aspettandoci una lieve riduzione del numero di compravendite, a causa della scarsità dell'offerta" commenta Roberto Magaglio, Licence Partner di Engel & Völkers Milano. "Anche nel 2023 l'aumento dell'inflazione contribuirà a rassicurare gli investitori sulla bontà dell'investimento immobiliare, anche a causa della mancanza di valide alternative di investimento. Milano gode ancora del grande vantaggio del rientro dei cervelli, che grazie all'internazionalità della città raccoglie la maggior parte delle preferenze di rientro. Si tratta di un flusso che non si esaurirà quest'anno e che contribuisce in maniera importante e sostanziale alla domanda di immobili di pregio" conclude Magaglio. (Com)