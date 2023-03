Piemonte: Cirio e Gabusi, firma Hub Alessandria ulteriore passo avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata di oggi segna un ulteriore passo avanti per la crescita di questa parte di Piemonte, che grazie a Tav e Terzo Valico diventa il cuore dell'Europa e lo dimostra l'interesse di molte aziende internazionali per acquistare aree in questa zona per insediare nuove attività e quindi creare nuovi posti di lavoro. Lo hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore ai Trasporti e Infrastrutture Marco Gabusi a proposito della firma, oggi ad Alessandria, del protocollo di intesa per il nuovo terminal di Alessandria smistamento con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Oggi riparte il percorso di rilancio dello scalo merci di Alessandria che abbiamo visitato con il ministro Salvini con cui abbiamo siglato l'accordo per lo sviluppo del masterplan del futuro terminal intermodale per la parte economica già per la fine di quest'anno. E sul Terzo Valico, grazie ai 15 milioni aggiuntivi stanziati per le opere di compensazione, diamo anche una risposta al caro dei materiali e dell'energia, mettendo i Comuni nelle condizioni di realizzare davvero le opere tanto attese dal territorio", hanno concluso Cirio e Gabusi. (Rpi)