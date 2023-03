Violenza donne: a Roma Slc Cgil apre dibattito "Il rispetto si insegna", abusi nel mondo dello spettacolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È proprio dalle scuole di formazione che abbiamo scelto di iniziare, perché la scuola deve e può fornire modelli educativi alternativi a quelli che si basano ancora diffusamente su discriminazioni di genere e di ruoli di potere, instaurando meccanismi di violenza non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica", ha aggiunto Cosimi. "Questa giornata è stata per me molto educativa: sentirsi raccontare le proprie esperienze da chi è competente, ci da una grande opportunità - ha proseguito Di Cola -. Queste sofferenze, questa denuncia forte, che ci avete raccontato, e il cambiamento che passa per il sindacato, mi fa capire che dobbiamo andare a ricercare questa sofferenza. Quando scovi qualcosa di così prezioso come quello che abbiamo trovato oggi, questa fiammella, bisogna prendersene cura. Oltre alla sofferenza, poi - ha proseguito - oggi sono state rappresentate anche tutte le debolezze del mondo del lavoro: la sfera dei contratti, dei diritti e della rappresentanza che sono quasi inesistenti. Questo si risolve andando territorio per territorio, posto di lavoro per posto di lavoro, facendo in modo che quella società migliore si riesca a sviluppare. E questo lo si riesce a fare se la politica scende in campo: noi abbiamo il compito di continuare questa discussione. Oggi vado via da qua con tre parole - ha aggiunto -: rispetto, che è un termine che usiamo spesso, come esempio che dialoga con il concetto di dignità. Certezza, perché abbiamo necessità di recuperare qualche lentezza del passato e impegno a 360 gradi". (segue) (Rer)