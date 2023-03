Violenza donne: a Roma Slc Cgil apre dibattito "Il rispetto si insegna", abusi nel mondo dello spettacolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della violenza di genere sul luogo di lavoro "mi sta, e ci sta, particolarmente a cuore come amministrazione e io sono convinta che noi su questo dobbiamo insieme inventarci azioni e strategie per fare la nostra parte", ha detto Pratelli. "Trovarci oggi con questa iniziativa è molto importante e lo è il coraggio di denuncia di tante attrici e protagoniste del mondo dello spettacolo perché credo che metà del nostro impegno stia nel nominare il problema e nel riconoscerlo - ha aggiunto -. Allenare il nostro sguardo e porre le questione ha un potere incredibile, è un'operazione di medio periodo ma è in questa chiave che possiamo ambire a modificare la cultura. Gran parte degli abusi a tutti i livelli intervengono dove sono più pronunciati i divari di potere: in questo senso il contratto collettivo, i protocolli e la tutela sindacale hanno un potere straordinario". (Rer)