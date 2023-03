Usa: assalto al Congresso, condannati altri sei membri degli Oath Keepers

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone affiliate al gruppo statunitense di estrema destra degli Oath Keepers sono state condannate per una serie di capi di accusa legati all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Stando agli atti giudiziari, quattro persone (Sandra Parker, Laura Steele, Connie Meggs e William Isaacs) sono state riconosciute colpevoli di tutti i capi di accusa emessi nei loro confronti, per aver fatto irruzione all’interno del Congresso e aver quasi raggiunto l’aula del Senato, prima di essere allontanati dalla polizia presente sul posto. Gli altri due imputati, Michael Greene e Bennie Parker, sono stati condannati per aver fatto irruzione nell’edificio, ma assolti per quanto riguarda i capi di accusa più seri, come il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria elettorale di Joe Biden. Secondo l’accusa, i due non sarebbero entrati di persona all’interno del Congresso, ma avrebbero partecipato alla pianificazione della rivolta. (Was)