Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:30, Torino, Sala Multimediale Regione Piemonte, corso Regina Margherita 174, il vicepresidente Carosso partecipa al convegno “Giornate internazionali delle foreste e dell’acqua: il ruolo della gestione forestale nei processi idrologici e di assetto idrogeologico del territorio”Ore 13, Torino, Maria Pia Hospital, strada Mongreno 180, il presidente Cirio partecipa alla presentazione del robot “Hugo”, tecnologia all’avanguardia per il trattamento delle patologie oncologicheOre 15, Torino, Nuvola Lavazza Via Ancona 11/A, il presidente Cirio partecipa all’evento “R-Evolution - Quando l’evoluzione rappresenta una rivoluzione”Ore 15, l’assessore Marnati partecipa in videocollegamento alla presentazione del bando “Efficienza energetica ed energie rinnovabili nelle imprese”, che si svolge nella sede dell’Unione Industriale Verbano-Cusio-Ossola a VerbaniaOre 20:45, Alba (CN), Teatro Sociale Busca, piazza Vittorio Veneto 3, il presidente Cirio partecipa alla presentazione della 45ª edizione di Vinum (segue) (Rpi)