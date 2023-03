Usa-Germania: Yellen sente ministra Schulze, focus su sfide globali e riforma Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha avuto un colloquio telefonico con la ministra della Cooperazione economica e dello Sviluppo tedesca, Svenja Schulze. Le parti, riferisce una nota, hanno sottolineato la necessità di modernizzare le banche di sviluppo internazionali perché siano pronte ad affrontare al meglio sfide globali come il cambiamento climatico, le conseguenze della pandemia di Covid-19 e i conflitti regionali. L’ex governatrice della Federal Reserve ha ribadito il sostegno Usa ad una riforma della Banca mondiale, in occasione della riunione primaverile che si terrà a Washington il mese prossimo. (Was)