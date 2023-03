Ucraina: Zelensky a colloquio con premier irlandese, focus su piano di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il premier irlandese Leo Varadkar. "Ho notato l'importante supporto dell'Irlanda per l'Ucraina" ha scritto Zelensky su Twitter, che ha ringraziato il premier per l'adesione di Dublino alla creazione di un tribunale speciale per l'aggressione". "Abbiamo anche discusso della Formula di pace lanciata dall'Ucraina e dell'intensificazione della cooperazione in ambito umanitario", ha aggiunto. (Kiu)