Ucraina: Zelensky, nuovo pacchetto aiuti militari Usa è grande contributo per respingere invasori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il popolo Usa per un nuovo pacchetto di aiuti militari che include “razzi Himars, proiettili da 155mm, missili Harm e altro per un valore di 350 milioni di dollari”. Zelensky ha parlato del pacchetto come di “un grande contributo per repellere gli invasori”. “Apprezziamo il sostegno statunitense nella lotta dell’Ucraina contro l’aggressione russa”, ha scritto il capo dello Stato ucraino in un messaggio su Twitter. (Kiu)