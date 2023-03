Ucraina: Borrell, 20 Stati d'accordo su fornitura congiunta armi, primi contratti entro maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 17 Stati membri e la Norvegia hanno firmato l'accordo di progetto dell'Agenzia europea per la difesa per gli acquisti congiunti di munizioni e armi dall'industria europea da consegnare a Kiev. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri e Difesa di Bruxelles. "E so che presto se ne aggiungeranno altri. Per motivi pratici, non tutti sono riusciti a firmare oggi, ma credo che saremo oltre i 20 Stati membri a partecipare a questo progetto", ha spiegato. "I contratti con l'industria europea dovrebbero essere approvati entro la fine di maggio", ha aggiunto Borrell. (Beb)